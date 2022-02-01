شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 وإصابة 14 شخصًا في حريق مروع بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت ولاية سطيف في شرق الجزائر، نشوب حريق مروع في ثلاثة منازل نتيجة انفجار أسطوانة غاز ما أدى إلى مصرع 7 وإصابة آخرين.

و بحسب ما أعلنت الحماية المدنية، ونقلته وكالة فرنس برس، وقع انفجار الغاز في منزل بحيّ سكني في ولاية سطيف (نحو 300 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة)، ثم انتشر الحريق إلى ثلاثة منازل مجاورة، مما أدّى إلى “سبع وفيات.. ثلاثة رجال وامرأتين وطفلين.. وأصيب اثنان بجروح”.

وأوضح بيان الحماية المدنية أنّ هذه حصيلة أولية، وأن عملية إطفاء الحريق مازالت مستمرة، دون تفاصيل عن سبب انفجار الغاز.

فيما أفادت وسائل إعلام أخرى إلى وصول الوفيات لعدد 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين.