شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أوروبية تفرض غرامة كبيرة على رافضي اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت السلطات النمساوية فرض الحكومة غرامة على رافضي التطعيم ضد كورونا بما يتراوح بين 600 و3600 يورو.

وتضمن القانون الجديد، بعض الاستثناءات للحوامل، ومن لا تسمح حالاتهم الصحية بذلك ومن تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية، وفق لصحيفة Kleine Zeitung .

يذكر أن النمسا شهدت في ديسمبر 2021 خروج عشرات الآلاف إلى شوارع فيينا للاحتجاج على لقاحات كوفيد الإلزامية وأوامر الحجز في المنزل، حيث علم النمساويون غير المطعمين أنه سيتم تغريمهم وتقييدهم في الأشهر المقبلة، حيث حضر قرابة 44 ألف شخص المظاهرة التي رفعت لافتات كتب عليها “لا لتطعيم الفاشية”، وفقا لبيان للشرطة.

يأتي ذلك وسط مخاول من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ومتحوراته وآخرها متحور أوميكرون.