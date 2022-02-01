شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تطارد شابًا مسلحًا بإحدى المدارس في هامبورج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت مدينة هامبورج الألمانية، انتشارا كثيفا للشرطة بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، بسبب احتمال وجود شاب مسلح بإحدى المدارس في منطقة هامبورج-ينفلد.

وقالت الشرطة إنها تتوقع أن الشاب، الذي تردد أنه كان يحمل سلاحا ناريا، تمكن من دخول مبنى المدرسة، وفي أعقاب ذلك قام أفراد من الشرطة يحملون بنادق رشاشة بتطويق المبنى على نطاق واسع.

وتابعت الشرطة أنه من غير الواضح ما إذا كان المسلح المراقب قد دخل المبنى بالفعل أم أنه كان في اتجاهه صوب مبنى المدرسة ثم مر من جانبها.

وأضافت الشرطة الألمانية أن “وحدات خاصة تقوم حاليا بتفتيش المبنى المدرسي كإجراء احترازي”.

في سياق متصل، أهابت الشرطة الألمانية، بأولياء الأمور الذين توجهوا إلى المدرسة يعتريهم القلق التواجد في مكان تجمع أولياء الأمور في ساحة ركن السيارات لحين تأمين الموقع بشكل كامل.