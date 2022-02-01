شكرا لقرائتكم خبر عن بدولة عربية.. احتجاجات واسعة بعد مصرع مواطن صدمته سيارة حكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت منطقة سيدي مخلوف بولاية مدنين التونسية اليوم، موجة من التظاهرات احتجاجًا على مقتل مواطن صدمته سيارة تابعة للحرس الوطني.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا أمام المركز النموذجي للحرس الوطني.

وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي أضرار خلال اشتباكات خفيف واحتكاكات بين الشرطة والمحتجين الغاضبين، مشيرة إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح محضر من أجل القتل والجرح على وجه الخطأ اثر الحادث.

وأوضحت أن المواطن القتيل كان يقود دراجة نارية دون أضواء وتزامن مروره اصطدم في طريقه بسيارة تابعة للحرس الوطني.

وأضافت أن الحادث أسفر وفاة سائق الدراجة وانقلاب سيارة الحرس الوطني وسقوطها في حفرة عميقة نتج عنه أضرار بدنية للسائق وتضرر السيارة بالكامل.