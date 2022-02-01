شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مصر.. ولا أضرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سَجّلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل اليوم زلزالاً بقوة 4,1 درجات على مقياس ريختر على بعد 56 كم شمال شرقي مدينة بني سويف المصرية.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي في بيان له، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 11 ودقيقة واحدة و21 ثانية صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، على عمق 6 كم، وعلى دائرة عرض 29 ر29 درجة شمالاً، وخط طول 61 ر31 درجة شرقاً.

وأشار القاضي إلى أنه لم يرد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أي بيانات بشأن حدوث خسائر في الأرواح أو أضرار في المنشآت نتيجة لهذا الزلزال.