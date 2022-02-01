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الكمارك تصدر توضيحاً بشأن قرار مجلس الوزراء الأخير

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بغداد - ياسين صفوان - اصدرت هيئة الكمارك، الثلاثاء، توضيحاً بشأن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم.
وقالت الهيئة في بيان، إن "مجلس الوزراء وجه في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة اليوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/١ على قيام وزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ مشروع (نصب شاشات وموازين جسرية وأجهزة كشف سونار) استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

وأضافت أن "الفقرة رابعا من قرارات مجلس الوزراء المتخذة هذا اليوم نصت على قيام وزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ مشروع في وزارة المالية (نصب شاشات وموازين جسرية وأجهزة كشف سونار)، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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