شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء الصومال تعزيز التعاون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مع رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلة، تعزيز التعاون الثنائي، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).



وذكرت ”وام“ أنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي،“بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب الوكالة الرسمية، عن تقديره لموقف الحكومة الفيدرالية الصومالية الذي ”أدان الهجمات الإرهابية الحوثية على مواقع مدنية في دولة الإمارات“.