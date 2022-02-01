شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين: أمريكا تريد احتواء روسيا وتستخدم أوكرانيا لفعل ذلك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تريد احتواء بلاده، وتستخدم أوكرانيا في سبيل تحقيق ذلك.



وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة ”قد تجر روسيا إلى حرب؛ بهدف فرض عقوبات على موسكو“.

وعبر عن أمله في أن يستمر الحوار بشأن أوكرانيا؛ من أجل تجنب ”السيناريوهات السلبية“ ومنها الحرب، التي قال إنها قد تندلع مع حلف شمال الأطلسي إذا انضمت أوكرانيا إليه، ثم حاولت استعادة شبه جزيرة القرم من روسيا بالقوة.