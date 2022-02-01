شكرا لقرائتكم خبر عن 3 انقلابات في أفريقيا خلال أسبوع.. فوضى وإطلاق نار أمام القصر الرئاسي في «غينيا بيساو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ترددت أنباء عن انقلاب عسكري في غينيا بيساو، حيث شوهدت فوضى وإطلاق رصاص قرب قصر الرئاسة ومقر الحكومة ، بحسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما تم تداوله فقد تم إطلاق نار كثيف حول القصر الرئاسي في عاصمة غينيا بيساو، حيث كان ينعقد اجتماع لمجلس الوزراء.

يذكر أن “عمر سيسكو إمبالو” قد وصل لرئاسة غينيا بيساو في الثالث من يناير 2020.

وتعتبر غينيا بيساوي دولة ساحلية في غرب أفريقيا وغنية، لكن حولتها أباطرتها إلى أول دولة مخدرات في القارة السمراء.

ويأتي انقلاب غينيا بيساو بعد انقلاب في مالي وبوركينا فاسو، ليصبح الانقلاب الثالث خلال أسبوع في أفريقيا.