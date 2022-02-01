شكرا لقرائتكم خبر عن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يزور معرض «إكسبو دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بزيارة لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث كان في استقباله لدى وصوله، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجول سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بصحبة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد في جناح المملكة بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، واطلعا على محتويات الجناح الذي يسلط الضوء على ماضي المملكة وحاضرها، وتنوعها الثقافي ووجهاتها السياحية ومكانتها الاقتصادية، ورؤيتها الطموحة للمستقبل عبر محتوى إبداعي.

كما زار سموه جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجول في أقسامه التي تحاكي نشأة الإمارات، وماضيها وحاضرها ومستقبلها.