شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العنف في غينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن جوتيريش يشعر "بقلق بالغ" إزاء الأنباء الواردة عن اندلاع قتال عنيف في غينيا بيساو، موضحا أن جوتيريش يدعو إلى إنهاء العنف فورا والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية.

يأتي ذلك في أعقاب ورود أنباء عن سماع دوي إطلاق نار كثيف في عاصمة غينيا بيساو، بالقرب من مجمع حكومي كان ينعقد فيه اجتماع لمجلس الوزراء.

ولم يتضح بعد من الذي أطلق الأعيرة النارية، بينما قال مصدر أمني متصل بمصادر داخل المبنى، إن أشخاصا أصيبوا بالأعيرة النارية.