انت الان تتابع خبر ريال مدريد يبعد زيدان عن سان جيرمان مؤقتاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترددت أنباء قوية عن رغبة سان جيرمان في التخلص من المدرب الحالي ماوريسيو بوكيتينو، وإسناد المهمة لزيدان، وما عزز من تلك الأنباء هو خروج الفريق الباريسي، أمس الإثنين، من كأس فرنسا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني، أن زيدان لا يمانع تدريب باريس سان جيرمان، لكنه أرجأ المفاوضات لما بعد نهاية الموسم الجاري.



وأوضحت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان مقبل على مواجهتين هامتين أمام ريال مدريد، في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ولا يرغب زيدان في مواجهة فريقه السابق مع بداية توليه المسؤولية.

ويرتبط زيدان بعلاقات رائعة مع ريال مدريد ولاعبيه، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 3 نسخ متتالية، وحقق نجاحات كبيرة مع الملكي.

وختمت الصحيفة، بأن زيدان هو الخيار الأول بالنسبة لإدارة باريس سان جيرمان والرئيس ناصر الخليفي، لاعتقادهم بأنه الوحيد القادر على قيادة غرفة خلع الملابس الزاخرة بالنجوم الكبار.