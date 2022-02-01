انت الان تتابع خبر ايران تتغلب على الامارات وتبقي على امال العراق في المونديال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل المهاجم الإيراني مهدي طارمي هدف الفوز الوحيد لبلاده، بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على استاد آزادي في العاصمة طهران.

بينما أخفق الأبيض الإماراتي في الوصول إلى الشباك الإيرانية، رغم النقص العددي في صفوف الخصم بعد طرد المدافع صادق محرمي منذ الدقيقة 49 من زمن اللقاء.



واستعاد منتخب إيران صدارة المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة، من منتخب كوريا الجنوبية، الذي ضمن تأهله إلى مونديال قطر 2022 أيضا، عقب تغلبه بدوره على نظيره السوري بهدفين نظيفين في وقت سابق من اليوم أيضا.

في حين توقف رصيد منتخب الإمارات، بعد هذه الهزيمة، عند 9 نقاط ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق ثلاث نقاط بينه وبينه لبنان صاحب المركز الرابع، ويليهما العراق في المركز الخامس قبل الأخير، برصيد 5 نقاط، لتشتعل المنافسة على المركز الثالث المؤهل للملحق.

