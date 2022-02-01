انت الان تتابع خبر الحلبوسي وحمودي يؤكدان على تشكيل حكومة تلبي متطلبات المرحلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشكيل حكومة تلبي متطلبات المرحلة الحالية.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي".
وناقش اللقاء، بحسب البيان، "التطورات السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية استمرار الحوارات السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة".
وناقش اللقاء، بحسب البيان، "التطورات السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية استمرار الحوارات السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة".