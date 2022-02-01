الحلبوسي وحمودي يؤكدان على تشكيل حكومة تلبي متطلبات المرحلة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي".

وناقش اللقاء، بحسب البيان، "التطورات السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية استمرار الحوارات السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة".

