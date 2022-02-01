الكويت.. حذف لقب "الشيخ" من أسماء غير المعتمدين بشجرة أسرة الصباح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة لحذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) من وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.



ويأتي ذلك، بتعميم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه للوزراء، وفق ما أوردته صحيفة ”الراي“ المحلية.

يذكر أن التعميم جاء تنفيذا للأمر الأميري الصادر في مايو/ أيار 2017، باعتماد شجرة أسرة الصباح رسميا لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت، واعتبارها شجرة رسمية ومرجعا للنسب، بحسب الصحيفة.