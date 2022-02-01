شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: أردوغان يسعى لدعم أوكرانيا لكنه يخشى غضب روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

كشف تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا أصبحت تظهر بقوة في مشهد التوتر الدائر بين روسيا وأوكرانيا وتهديدات موسكو المتواصلة بشن الحرب على جارتها.



ولفت إلى أن الزيارة التي ينتظر أن يؤديها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كييف، يوم الخميس القادم، تحمل في طياتها مساندة تامة من تركيا لأوكرانيا.

وقال التقرير: ”إن الرئيس التركي أردوغان يسعى بشكل أو بآخر إلى تحقيق التوازن بين روسيا وأوكرانيا، وهو الهدف الأول له قبل وصوله إلى كييف، يوم الخميس 3 شباط/ فبراير، واستقباله من قبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ لبحث تعزيز الشراكة العسكرية ـ الصناعية بين تركيا وأوكرانيا؛ وهو الأمر الذي سيثير استياء موسكو بلا شك“.