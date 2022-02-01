شكرا لقرائتكم خبر استنفار سعودي لمساعدة المتضررين في شبوة ومأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنفرت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لتوزيع مساعدات إنسانية طارئة للمتضررين والنازحين في محافظتي شبوة ومأرب.

ودشن المركز برنامج توزيع المساعدات في مديرية حريب بمأرب، شملت 200 خيمة و350 حقيبة إيوائية و53 طنا و500 كجم من السلال الغذائية، استفادت منها 500 أسرة.

في المقابل وزع المركز 96 طنا و300 كجم من السلال الغذائية في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، استفاد منها 5,400 فرد، كما وزع مساعدات إيوائية تضمنت 585 بطانية و220 حقيبة إيوائية في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، استفاد منها 585 فردا.

وبالتواكب قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ694 مستفيدا، خلال الفترة من 13 حتى 18 يناير 2022م.