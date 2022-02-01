شكرا لقرائتكم خبر محتجون يعطلون «شريان الشمال» بين السودان ومصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المئات في شمال السودان إغلاق طريق «شريان الشمال» الذي يربط بين بلادهم ومصر، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجا على زيادة تعريفة الكهرباء في المشاريع الزراعية، الأمر الذي يزيد تكلفة الإنتاج.

وتواصلت عمليات الإغلاق في أربعِ نقاط على الطريق. وأوقفت حركة الشاحنات العاملة في نقل البضائع والسلع مع السماح للسيارات الصغيرة فقط بالمرور، واصطفت الشاحنات وناقلات البضائع بكثافة عند جسر الحامداب.

وحذر رئيس تجمع مزارعي الولاية الشمالية، رضا الإدريسي، من قرب تلف الأراضي المزروعة بالقمح في ظل توقف عمليات الري، حيث أدى إغلاق طريق «شريان الشمال» إلى شلل شبه تام في حركة التجارة، جراء توقف وتكدس مئات الشاحنات القادمة من مصر والمتجهة إليها.

من جهته، وجه مجلس السيادة الانتقالي بالإسراع في معالجة مشكلة ارتفاع سعر الكهرباء التي تسببت بغضب شعبي لاعتماد مزارعي الولاية الشمالية على الكهرباء في عمليات الري والحصاد.

في سياق آخر، أعلنت تنسيقية «لجان مقاومة الخرطوم»، أمس الثلاثاء، عن 4 مظاهرات «مليونية موحدة» في العاصمة السودانية خلال فبراير الجاري ضمن فعالياتها التي تطالب بالحكم المدني.

وقالت لجان المقاومة في بيان «نعلن عن مليونيات موحدة بالخرطوم في فبراير أيام 7 و14 و21 و28»، وأشار البيان إلى أن بقية أيام الشهر «تترك لأشكال النضال الأخرى وحسب ما تراه اللجان ولنضال الأجسام المهنية».

ومنذ 25 أكتوبر، يشهد السودان مظاهرات واحتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.