شكرا لقرائتكم خبر برهم صالح: منصب الرئيس رمز لوحدة العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس أن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة وسيادة العراق وحماية الدستور.

وقال في خطاب متلفز «قدمت ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته في الدورة السابقة بقرار وطني مستقل وأتطلع إلى تسلم المنصب لدورة أخرى».

وأضاف «سأكون أمينا مع شعب العراق عن طريق الدولة المقتدرة الأمنة وقد حاولت النأي بالعراق عن دوامة الصراعات»، معربا عن ثقته أن العراق الدستوري هو المسار الحقيقي للبلاد.

وأعلن صالح التنافس مع المرشحين الآخرين داخل البرلمان على منصب رئاسة العراق للسنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى الالتزام بإصرار على المضي تحت سقف الوطنية.