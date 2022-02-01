الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية

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وقال الرجوب «إن إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال الحوار هو خيار استراتيجي، لافتا الانتباه إلى أن وحدة الصف الفلسطيني تشكل عنصر قوة رئيس في مواجهة الضغوط الخارجية التي تستهدف زعزعة القضية الفلسطينية وإفراغها من محتواها السياسي والقانوني والتاريخي.
وأشار إلى أهمية توظيف وتوحيد الجهود العربية لإعادة الاعتبار للقضية المركزية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن استمرار الاحتلال يشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، وانتهاكا للشرعية الدولية.
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