شكرا لقرائتكم خبر الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية جبريل الرجوب أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية في ظل وجود المحتل الذي ينتهج سياسة الاستيطان والتهجير والتهويد لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، موضحا أن جامعة الدول العربية هي العنوان والجسر الآمن للحالة الفلسطينية.

وقال الرجوب «إن إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال الحوار هو خيار استراتيجي، لافتا الانتباه إلى أن وحدة الصف الفلسطيني تشكل عنصر قوة رئيس في مواجهة الضغوط الخارجية التي تستهدف زعزعة القضية الفلسطينية وإفراغها من محتواها السياسي والقانوني والتاريخي.

وأشار إلى أهمية توظيف وتوحيد الجهود العربية لإعادة الاعتبار للقضية المركزية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن استمرار الاحتلال يشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، وانتهاكا للشرعية الدولية.