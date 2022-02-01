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الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية جبريل الرجوب أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية في ظل وجود المحتل الذي ينتهج سياسة الاستيطان والتهجير والتهويد لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، موضحا أن جامعة الدول العربية هي العنوان والجسر الآمن للحالة الفلسطينية.

وقال الرجوب «إن إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال الحوار هو خيار استراتيجي، لافتا الانتباه إلى أن وحدة الصف الفلسطيني تشكل عنصر قوة رئيس في مواجهة الضغوط الخارجية التي تستهدف زعزعة القضية الفلسطينية وإفراغها من محتواها السياسي والقانوني والتاريخي.

وأشار إلى أهمية توظيف وتوحيد الجهود العربية لإعادة الاعتبار للقضية المركزية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن استمرار الاحتلال يشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، وانتهاكا للشرعية الدولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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