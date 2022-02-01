شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 وإصابة 32 في انهيار أرضي شمال عاصمة الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 32 آخرون في انهيار أرضي، شمال العاصمة كيتو في الإكوادور، في حين تواصل فرق الإنقاذ من رجال الإطفاء البحث في المنازل والشوارع التي يغطيها الطين.

وأفادت السلطات في الإكوادور عن تدمر ثلاث منازل وتضررت ثلاثة أسر جراء الإنهيارت، مبينة أن تسعة أشخاص في عداد المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة مساء أمس الاثنين في تراكم المياه في ممر ضيق، الأمر الذي أدى إلى سقوط الطين والحجارة على المساكن والتأثير على إمدادات الكهرباء.