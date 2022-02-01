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شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح غير متوقع من نائب داخل مجلس الأمة الكويتي: لن نسعد إلا برحيل آخر وافد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
« لن نسعد إلا برحيل أخر وافد»، كانت هذه هي عبارة النائب هشام الصالح، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة اليوم.
وأضاف الصالح أن الوطن لا يقوم إلا بسواعد أبنائه، منوها في الوقت ذاته إلى عدم الاعتماد على العمالة من دولة عربية واحدة.
وتابع قائلا : “ما أدري شنو قصتنا مع دولة عربية، كل شيء من عندهم رغم أن عندنا كفاءات وطنية”.
وأوضح أن الكفاءات الوطنية يمكن أن تعمل بدلا من الوافدين الذين ينبغي الاستعاضة عنهم بالعمالة الوطنية.
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