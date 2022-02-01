شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلن اكتشاف 3 مليارات طن من الفحم الحجري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الباكستانية عن اكتشاف احتياطي كبير للفحم الحجري في منطقة "تهر" بإقليم السند الجنوبي.

وأوضح رئيس وزراء حكومة إقليم السند "مراد علي شاه" في تصريح صحفي اليوم، أن الاحتياطي الجديد للفحم الحجري يزن حوالي ثلاثة مليارات طن، وظهر في حقل "تهر للفحم، بلوك 1".

وأضاف أن الاحتياطيات المكتشفة تعادل خمسة مليارات برميل من النفط الخام، وستساعد هذه الاحتياطيات في تلبية احتياجات باكستان في مجال الطاقة.