شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مفجعة.. مصرع أسرة مصرية كاملة بسبب تسريب الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في حادثة مفجعة، لقي زوج مصري وزوجته وأبناؤهما الخمسة مصرعهم اختناقًا، بسبب تسريب الغاز داخل الشقة سكنهم في القاهرة.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، الاثنين، بلاغًا بالعثور على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم بمنطقة الشرابية، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بصحبة قوة من قسم شرطة الشرابية إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثث زوج وزوجته وأبنائهما الخمسة.

وبالفحص تبين اختناقهم نتيجة تسريب للغاز داخل شقة سكنهم، حيث اشتعل عقب طول فترة استخدامه، فيما أوضحت التحريات أن اشتعال السخان تسبب في تلف "الأوتوماتيك" وفصل الغاز بالسخان، ما تسبب في حدوث تسرب غازي راح على إثره "أب وأم و5 من الأبناء"، وقد عثر عليهم جميعًا بمناطق متفرقة بالشقة.