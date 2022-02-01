شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تلاحق شاباً مسلحاً في هامبورج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشرت الشرطة الألمانية بشكل كبير في مدينة هامبورج، اليوم الثلاثاء، بسبب احتمال وجود شاب مسلح بإحدى المدارس في منطقة هامبورج-ينفلد.

وبحسب التصريحات الأولى، فإن الشرطة تتوقع أن الشاب، الذي تردد أنه كان يحمل سلاحا ناريا، تمكن من دخول مبنى المدرسة، وفي أعقاب ذلك قام أفراد من الشرطة يحملون بنادق رشاشة بتطويق المبنى على نطاق واسع.

وبعد ذلك بوقت قصير، غردت الشرطة عبر موقع "تويتر" أن من غير الواضح ما إذا كان المسلح المراقب قد دخل المبنى بالفعل أم أنه كان في اتجاهه صوب مبنى المدرسة ثم مر من جانبها، وقالت الشرطة إن "وحدات خاصة تقوم حاليا بتفتيش المبنى المدرسي كإجراء احترازي".

وناشدت الشرطة أولياء الأمور الذين توجهوا إلى المدرسة يعتريهم القلق التواجد في مكان تجمع أولياء الأمور في ساحة ركن السيارات " وهناك ستتلقون الرعاية من قوات الشرطة طوال فترة تطويق المبنى المدرسي".