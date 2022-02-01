طرح «كورونا ليزا» في المزاد

طرحت الفنانة والممرضة المتدربة، كلوي سليفين، عملها الثالث المستوحى من «كوفيد-19» للبيع في مزاد.

وقالت لشبكة «سكاي نيوز» إن الأموال التي جمعت ستذهب إلى LauraLynn، دار رعاية الأطفال الوحيدة في جمهورية إيرلندا.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 21 عاماً، وهي أيضاً طالبة تمريض في السنة الثالثة في جامعة كوليدج دبلن، إنها استمدت الإلهام من تجربتها أثناء وضعها في جناح طوارئ الأطفال.

وأضافت: «كنت ألتقط لوحات كلاسيكية على مدار السنوات القليلة الماضية وأضع لمساتي عليها. قمت بتكييفها لتناسب حياتنا الآن»، مشيرة إلى الحاجة إلى ارتداء معدات الحماية الشخصية باستمرار أثناء العمل.

وستظل «كورونا ليزا» معروضة للبيع بالمزاد حتى 3 فبراير.