الجزائر / شاب ينتحل صفة طبيب ويدعو إلى عدم التلقيح

اسماعيل عبد الحي - كشف في الجزائر عن رصد شاب ينتحل صفة طبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويدعو المواطنين إلى عدم التلقيح ضد كورونا لأنه مضر للصحة، محذرة من استقاء معلومات مغلوطة ينشرها بعض المدونين.

وقال صديقي حكيم رئيس فرقة قمع الإجرام ومكافحة الإرهاب والتحريض بأمن ولاية الجزائر، إنه ومن خلال التتبع الدائم لما يروج له عبر الفضاء السيبراني رصدت حساب إلكتروني عبر تطبيق "تيك توك" وصفحات التواصل الاجتماعي، يدعي مالكه انتسابه للطاقم الطبي العامل بمستشفى نفيسة حمود حسين داي اختصاصه أمراض تنفسية. مما مكنه من استقطاب حوالي 1.7 مليون مشاهد.

وأفاد بأنه بعد التحقيق معه ضبط بحوزته هاتف نقال مزود بشريحة عملية التفتيش أيضا.

المصدر: "النهار"