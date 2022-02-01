ألمانيا تنتقد طرد السفير الفرنسي من مالي.. “نحتاج لعدم التصعيد”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعربت الحكومة الألمانية عن انتقادها ورفضها، لقيام الحكومة المالية، بطرد السفير الفرنسي من باماكو، كما شددت برلين وقوفها إلى جانب حليفته الأوروبية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة “يؤدي الطرد غير المبرر للسفير الفرنسي إلى طريق مسدود”.

وأضافت “نحتاج إلى الحوار، لا التصعيد، من أجل الهدف المشترك المتمثل بضمان أمن مالي ومكافحة الإرهاب. نقف بحزم إلى جانب فرنسا”.

والاثنين، قالت حكومة مالي في بيان بثه التلفزيون الوطني إنها أمهلت السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد اعتبارا بسبب تصريحات “عدائية ومشينة” من السلطات الفرنسية بشأن الحكومة الانتقالية في البلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الجمعة، إن المجلس العسكري الحاكم في مالي “خرج عن السيطرة”، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وشركائها الأوروبيين حول التعاون العسكري والانتخابات.

ووصف الوزير المجلس العسكري بأنه فاقد للشرعية.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي يوم السبت إن القوات الفرنسية لن تبقى في مالي إذا كان الثمن باهظا.

وجاء في بيان حكومة مالي “تم استدعاء السفير الفرنسي في باماكو وإخطاره بقرار الحكومة الذي يطالبه بالمغادرة في غضون 72 ساعة بعد تصريحات عدائية ومشينة من وزير الخارجية الفرنسي مؤخرا”.