اتفاق جديد بين قطر وحكومة طالبان لاستئناف رحلات الإجلاء من مطار كابول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

توصلت دولة قطر لإبرام اتفاق جديد مع حكومة طالبان لاستئناف رحلات الإجلاء من مطار كابول، حسبما نقل موفع “أكسيوس” الإخباري.

وبحسب ما أوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للموقع الأمريكي، فإنّ الاتفاق ينصّ على تسيير الخطوط الجوية القطرية رحلتين في كل أسبوع، ما سيسمح للولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى بإجلاء مواطنيها المقدرة أعدادهم بالآلاف، وكذا مواطنين أفغان معرّضين للخطر ويواجهون تهديدين مزدوجين يتمثلان في إمكانية استهدافهم من قبل عناصر “طالبان”، والتضرّر من استفحال الأزمة الإنسانية.

وفي التفاصيل، ذكر موقع “أكسيوس” أنه استقى نبأ عودة عمليات الإجلاء من وزير الخارجية القطري خلال مقابلة أجراها معه همّت عدة مواضيع بالسفارة القطرية في واشنطن، بعد لقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الدفاع الأميركي لويد اوستن، ومسؤولين آخرين.

كما كشف آل ثاني عن وجود محادثات لإتمام اتفاق من أجل السماح بتسيير رحلة جوية في كل أسبوع للخطوط الجوية الأفغانية “آريانا” في حال وافقت “طالبان” على بعض الإجراءات الأمنية.

ومنذ سيطرة “طالبان” على الحكم في أفغانستان، في أغسطس/آب الماضي، لعبت دولة قطر دوراً مركزياً، حظي بإشادة أميركية ودولية، في تسهيل إجلاء الرعايا الأجانب، فضلاً عن جهود الوساطة التي قادتها بين حكام البلاد الجدد وعدّة لاعبين استراتيجيين على الساحة الدولية.

من جهة أخرى أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الإثنين، خلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض، أنه سيبلغ الكونغرس بنيته تصنيف قطر “حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي” (الناتو).