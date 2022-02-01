شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ألمان يختارون أفضل كلمة مستعارة من الإنجليزية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختارت لجنة من الخبراء في اللغة الألمانية فعل "bosstern"، والذي يعني "يعزز" كأفضل كلمة مستعارة من اللغة الإنجليزية في عام 2021.

وأشادت لجنة التحكيم، بقيادة العالم اللغوي البروفيسور أناتول شتيفانوفيتش في جامعة برلين الحرة، بالسرعة التي ملأ بها الفعل الفجوة في المفردات والسهولة، التي وجدت بها الكلمة مكانها في النظام النحوي للغة الألمانية.

وفي الألمانية حل الفعل "boostern" محل مصطلح "eine Auffrischungsimpfung geben/erhalte"، والذي يُترجم إلى يعطي/يحصل على تطعيم معزز.

وترى لجنة التحكيم أن فعل "bosstern" على وجه التحديد يشير إلى التطعيمات ضد فيروس كورونا ويتيح التواصل المقتضب وغير الغامض أثناء الجائحة، مضيفة أن الكلمة تحتوي أيضا على "دلالة متفائلة وحيوية"، وأن المصطلح الألماني الحالي ببساطة لا يمكن أن يضاهيه.