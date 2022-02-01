الرئيس الأوكراني يشيد بـ«أكبر» دعم عسكري ودبلوماسي تحظى به كييف منذ 2014

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن الدعم العسكري والدبلوماسي الغربي لبلاده بلغ أعلى مستوى له منذ ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، فيما تسود مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال زيلينسكي أمام البرلمان الأوكراني إن «الدعم الذي تحظى به أوكرانيا هو الأكبر منذ 2014، إنه غير مشروط ومتواصل».