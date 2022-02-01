السعودية تطلق غداً المؤتمر التقني الأضخم عالمياً

الرياض: تنطلق غداً فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر «LEAP» التقني الدولي في السعودية، الذي يُعد أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية.

يأتي تنظيم السعودية هذا الحدث التقني الذي تتجه إليه أنظار العالم، تأكيداً وتعزيزاً لمكانتها وريادتها الإقليمية والعالمية من النواحي التقنية والرقمية والابتكارية، وسعيها الحثيث لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في المجالات التقنية والقطاعات الواعدة التي تحظى برعاية واهتمام من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

ويتناول المؤتمر؛ عبر 6 منصات بمشاركة نحو 350 متحدثاً دولياً ومحلياً، مستقبل التقنية عبر أكثر من 380 جلسة حوارية، واستشراف متغيراته والعمل على استباقها عبر التقنية، بما يصنع واقعاً أكثر ازدهاراً يُعزز من حياة المجتمعات، ويليق بالطموحات.

ويهدف «LEAP»، الذي يشارك فيه أكثر من 700 شركة تقنية رائدة عالمياً وناشئة، إلى تعزيز مكانة السعودية دولياً بوصفها نقطة التقاء لقادة الفكر وصانعي التغيير من جميع أنحاء العالم والوجهة الحقيقية للابتكار التقني العالمي، وتمكين وتطوير واعتماد أحدث التقنيات العالمية.