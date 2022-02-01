انتحار عامل في تويوتا... والشركة تعلّق

01 فبراير , 2022
تويوتا اليابانية لصناعة السيارات.
توصلت تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، إلى تسوية في الدعوى القضائية التي ألقت باللوم على العمل الزائد والمضايقات بالشركة، في انتحار أحد موظفيها.
وذكر بيان للشركة، يوم الثلاثاء، أن رئيس شركة تويوتا موتور أكيو تويودا تقدم باعتذار للأسرة، دون أن يتم ذكر أية تفاصيل عن التسوية المالية، لكن تقارير إعلامية يابانية أشارت إلى أن الدعوى التي اقامتها أسرة الموظف طلبت تعويضاً بقيمة 123 مليون ين (1.1 مليون دولار).
ووعدت تويوتا بفتح تحقيق في القضية لمنع تكرارها واعتذرت عن معاناة الأسرة، حسبما نقلت «الأسوشيتد برس».
وأضافت الشركة في بيانها «نسعى في الوقت الراهن إلى خلق بيئة عمل أكثر شفافية تيسر على الأفراد الإفصاح عن شكواهم، بالإضافة إلى إدارة خالية من مضايقات السلطة، بحيث يمكن لكل موظف العمل دون خوف».
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