شكري يجدد دعم مصر للوضع الفلسطيني سياسياً واقتصادياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مساندة بلاده للجهود الفلسطينية الرامية إلى تعزيز الوضع الفلسطيني سياسياً واقتصادياً، ودعم المتطلبات التنموية في سائر الأراضي الفلسطينية.



وشدد شكري، لدى استقباله اليوم جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم سُبل التحرك لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وصولاً إلى إقامة دولته المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لكافة مقررات الشرعية الدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان صحافي، إن الرجوب أحاط الوزير شكري بآخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات واستحقاقات في الفترة المقبلة، وفرص تحريك مسار العملية السياسية والاتصالات مع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية.