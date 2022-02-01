اليابان تستعدّ لزيارة محتملة من بايدن أواخر مايو

01 فبراير , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
نقلت صحيفة يوميوري اليوم الثلاثاء عن مصادر حكومية متعددة أن اليابان تستعد لزيارة قمة محتملة من الرئيس الأميركي جو بايدن في النصف الثاني من مايو أيار لإجراء مناقشات حول الأمن الإقليمي والصين وكوريا الشمالية.
وأضافت أنه من المقرر تحديد موعد الزيارة، والتي ستكون الأولى لبايدن منذ توليه الرئاسة، لتكون بالتزامن مع اجتماع في اليابان لزعماء اليابان والهند وأستراليا والولايات المتحدة في إطار ما يعرف بالحوار الأمني الرباعي.
لكن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو قال في مؤتمر صحفي إنه لم يتم تحديد موعد للزيارة حتى الآن.
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