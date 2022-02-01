تطبيق واتسأب خاص مرتقب لأجهزة آي باد

نيويورك: بعد الكثير من المطالبات بإدخال تطبيق "واتس أب" خاص بأجهزة آي باد، اعترف رئيس شركة واتس أب بأن الشركة تعمل على تطوير تطبيق خاص بآي باد.

تماماً مثل إنستغرام، كان تطبيق واتس أب ميزة مطلوبة بشدة لجهاز آي باد في السنوات الماضية، حيث كان المستخدمون يلجؤون إلى استخدام إصدارات المتصفح لفتح واتس أب، والتي لا تتحلى بالقوة والمرونة المطلوبة.

وعلى الرغم من أن الشركة، لم تعلن عن تاريخ محدد لإصدار تطبيق "واتس أب" خاص بأجهزة أي باد، إلا أنها تمتلك بالفعل التقنية الأساسية اللازمة لإنشاء تطبيق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: " لقد قمنا بالكثير من العمل على تقنية تدعم أجهزة متعددة" في إشارة منه إلى ميزة دعم واتس أب لأجهزة متعددة، والتي تمت إضافتها في العام الماضي.

تتيح هذه الميزة للفرد الاستمرار في استخدام تطبيق سطح المكتب حتى عند فقد الاتصال بالشبكة على هاتفه. وبما أن هذه الميزة موجودة، فإن التكنولوجيا الأساسية لإصدار تطبيق واتس أب خاص بجهاز آي باد، موجودة.

ونظرًا لأن التطبيق مبني على أسس تم وضعها مسبقًا، يمكننا توقع ميزات مشابهة لإصدار سطح المكتب على أجهزة آي باد.

ستتوفر خيارات السمة مثل الوضع الداكن أو الفاتح عند الإطلاق، جنبًا إلى جنب مع خيار تعيين خلفية الدردشة. مع وجود الدعم الجديد متعدد الأجهزة، لن يضطر المستخدمون بعد الآن إلى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا من أجهزتهم المحمولة الأساسية، ويمكنهم تسجيل الدخول عند الحاجة، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.