انت الان تتابع خبر السعودية تخسر امام اليابان في تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت الدقيقة 23 من عمر اللقاء، تبديلا اضطراريا بعد إصابة نجم وسط الأخضر عبد الإله المالكي، إثر تدخل قوي من الياباني جونيا على كاحله، وسط اعتراضات من المدرب رينارد على الحكم، لعدم منحه بطاقة صفراء.وسجل لاعب المنتخب الياباني تاكي مينامينو هدفي المباراة ليشعل بقية مباريات المجموعة في ظل صراع ثلاثي بين منتخبات اليابان واستراليا والسعودية.

ورغم خسارته لازال المنتخب السعودي في صدارة المجموعة، قبل أن يخوض مباراتين هامتين امام الصين في بكين وأستراليا في الرياض.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي :-

لسعودية19 نقطة

اليابان18 نقطة

أستراليا14

عمان7

الصين5

فيتنام0