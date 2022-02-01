انت الان تتابع خبر 7 نصائح هامة لمكياج مشرق وساحر في الشتاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من هنا سنقدّم لكن أيتها السيدات 7 نصائح لتطبيق المكياج في الشتاء والحصول على بشرة مشرقة.

- لا تبخلن على البشرة بالترطيب: طبعاً الترطيب هو من الخطوات الأساسية للعناية بالبشرة، ولكن من المهم جداً التفكير في هذه الخطوة في روتين المكياج لأنها أفضل طريقة للحصول على بشرة ندية ومشرقة. احرصن على قضاء وقت إضافي في تدليك المرطب على البشرة لتعزيز توهجها الطبيعي، ولا تنسين الرقبة.



: من المعروف أن الترطيب هو أمر مهم جداً، ولكن احرصن على ترطيب البشرة عندما لا تزال رطبة بعد الاستحمام، ويقول الخبراء إن هذا هو الوقت الأمثل لمنح البشرة الترطيب الذي تحتاج إليه.

- ابتعدن عن أي منتج مركّب من البودرة: يشير الخبراء الى أن البودرة تجعل البشرة الفاتحة تبدو باهتة، ومن المفضل استخدام كريم مرطب يكون بدرجة واحدة أغمق من لون البشرة.



: يوصي الخبراء باستخدام برايمر مضيء بدلاً من اللون غير اللامع التقليدي.

- استخدمن كريم الأساس السائل والكريمي: الأمر الأسوأ في الشتاء هو أن يبرز كريم الأساس البشرة المتقشرة، لذلك من المهم جداً تطبيق كريم أساس كريمي يتناسب مع البشرة.

- طبّقن الهايلايتر السائل: لإطلالة طبيعية، طبّقن الهايلايتر السائل باستخدام إسفنجة المكياج الرطبة.

- لا تتوقفن عن الترطيب أبدًا: إذا لاحتظتن أن البشرة بدأت تجف، وبدأ المكياج بالتكتل، على مدار اليوم، احتفظن برذاذ الوجه قريبًا منكن لرش جرعة مرطبة من الماء.