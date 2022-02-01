على الدبكة العراقية.. ميريام فارس ترقص في السعودية (فيديو)

وشاركت الفنانة صورًا لها خلال أدائها الرقص على الدبكة العراقية، وذلك بعدد من الصور خلال الحفل، وذلك عبر حسابها على "انستغرام".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها خلال الرقص على الدبكة وإيقاع الطبول والتي حملت إحداها لتدق عليها بنفسها، وسط تفاعل الحضور.

وسبق وعلقت "مريام" على الحفل قائلة: "كان لي شرف افتتاح فعاليات بطولة العالم في الفورمولا إي التي انطلقت بدورتها الثامنة ولأول مرة من أرض المملكة العربية السعودية الرياض لتجول في العالم".