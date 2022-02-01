تعرف على أحوال الطقس في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تشهد أحوال الطقس في مصر حالة من التقلب خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد عاصفة ترابية يومي الثلاثاء والأربعاء.



فيما تعود الأجواء للبرودة الشديدة يومي الخميس والجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة وتزيد البرودة وتسقط الأمطار ويزيد نشاط الرياح وتضطرب حركة الملاحة.

وحذرت الأرصاد الجوية من أن طقس الجمعة سيكون هو الأسوأ من ناحية درجات الحرارة التي تنخفض بشكل ملحوظ على أغلب أنحاء مصر.

تتوقع الأرصاد الجوية تحسن حالة الطقس، الثلاثاء، من حيث درجات الحرارة، ولكن التحذيرات تنصب على وجود أتربة عالقة في الجو ونشاط للرياح المثيرة للأتربة، في القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشرقية، بينما تنشط الرياح لتثير الأتربة والرمال على السواحل الشمالية الغربية حتى الإسكندرية.

ويكون طقس الثلاثاء غائمًا جزئيًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، ويصل الطقس لحد الصقيع على محافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد، والتي تصل درجات الحرارة فيها ليلًا إلى 6 درجات، فيما تتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين بجنوب سيناء.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، الأربعاء كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على غرب البلاد.

وترتفع درجات الحرارة خلال النهار على كافة أنحاء مصر بمقدار طفيف، بينما ترتفع درجات الحرارة ليلاً في الصعيد وجنوب سيناء من درجة إلى درجتين.

تتوقع الأرصاد بدء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال أحوال الطقس المتوقعة يومي الخميس والجمعة. وتسقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد وتمتد حتى شمال الصعيد، وتكون متوسطة شمالاً وتقل حدتها كلما اتجهنا للداخل.

وتنشط الرياح على الإسكندرية ومحافظات القاهرة الكبرى والصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والوجه البحري، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتكون درجات الحرارة، الجمعة، هي أقل درجات الحرارة خلال الأسبوع. وتنخفض درجات الحرارة في جنوب سيناء 4 درجات نهارًا، عن طقس الخميس، كما تنخفض درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد 3 درجات نهارًا، ودرجة ليلاً عن طقس الخميس.