تعرف على أحوال الطقس في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يشهد الطقس في السعودية، الثلاثاء، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح وتدنٍّ في الرؤية.



وهطلت أمطار متوسطة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان، وعددًا من القرى التابعة لها.

كما هطلت أمطار خفيفة على منطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات الخبر، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة على جازان، عسير، الباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، مع تكوّن الضباب في الصباح على مرتفعات جازان، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة تكوّن الصقيع على مرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان).

وحذر المركز من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وجزر فرسان.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول غربية إلى شمالية غربية مساءً بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.