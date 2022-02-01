جيمس كليفرلي: علاقات الإمارات وبريطانيا استراتيجية متميزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، امس الإثنين، بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جيمس كليفرلي، مؤكدا على العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتستند إلى تاريخ طويل من العمل المثمر والتنسيق المشترك والحرص على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية.

من جانبه أكد جيمس كليفرلي إدانته للاعتداءات الإرهابية الحوثية على منشآت ومناطق مدنية على الأراضي الإماراتية، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد كليفرلي بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.