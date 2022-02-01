شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل وفاة واحدة وانخفاضا ملموسا في عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 4211 حالة إصابة يوم أمس.



وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 3861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و4377 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 644,730 حالة .