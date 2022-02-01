اخبار العالم

المملكة السعودية تسجل وفاة واحدة وانخفاضا ملموسا في عدد الإصابات بكورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل وفاة واحدة وانخفاضا ملموسا في عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3861 حالة إصابة جديدة بفيروس ، انخفاضا من 4211 حالة إصابة يوم أمس.

 

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 3861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وأضافت: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و4377 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 644,730 حالة .

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا