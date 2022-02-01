محتجون سودانيون يواصلون إغلاق الطريق إلى مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

يواصل المئات في شمال السودان إغلاق طريق "شريان الشمال" الذي يربط بلادهم بمصر، وذلك منذ أكثر من أسبوع، احتجاجاً على زيادة تعرفة الكهرباء في المشاريع الزراعية، الأمر الذي يزيد كلفة الإنتاج.



وعقد مجلس السيادة اجتماعاً أمس، وصرحت بعده سلمى عبدالجبار المبارك، عضو المجلس والناطق باسمه، بأن المجلس أكد أهمية الطرق القومية وانعكاسات إغلاقها وتأثيره على الاقتصاد الوطني ومدى تضرر المواطنين منه.