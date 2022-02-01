فتح باب التقديم بالمدارس المصرية الدولية.. ننشر أبرز المعلومات عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وحدة المدارس الرسمية الدولية الحكومية فتح باب التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل2022،2023.

وقالت وحدة المدارس الدولية، إنه سيتم بدء التقديم، اليوم الثلاثاء 1 فبراير الحالي وحتى 1 مارس المقبل، في فروع "العبور والشروق وبورسعيد 1 و2 وطنطا والمنصورة وفرع الإسكندرية ودمياط وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والسادس من أكتوبر 1و2 و3 وفرع العاشر من رمضان وكفر الشيخ".

وأوضحت المدارس المصرية الدولية، أنه يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لرابط المدرسة التي يرغب ولي الأمر التقديم فيها لنجله.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن المدارس الرسمية الدولية

• هي مدارس تابعة لوزارة التربية و التعليم و التعليم الفني تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر.

• الدراسة بجميع المدارس المنهج البريطاني IGCSE

• الصفوف داخل المدرسة للعام الدراسى 2022- 2023

من FS1 و حتى Year 4

• التقديم للالتحاق بالمستوى الأول رياض أطفال يتم الإعلان عن موعده على صفحة المدارس الرسمية الدولية وكذلك جميع الصفحات الخاصة بفروع المدارس الرسمية الدولية.

• تم فتح باب التقديم لمرحلة FS1 من الثلاثاء 1 فبراير 2022 و حتى الثلاثاء 1 مارس 2022

• مرحلة FS1 من 4 سنوات إلى 4 سنوات و 11 شهر و 29 يوم

• يتم فتح التحويلات لفروع المدارس الرسمية الدولية للمراحل المختلفة وفقا للأماكن المتاحة في كل مرحلة بكل فرع من فروع المدارس.

• لا يوجد بالمدرسة play school.

• لا يوجد أتوبيسات بالمدرسة.

• يتم شراء الزى المدرسى عن طريق ولي الأمر.