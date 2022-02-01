بعد سقوط "الغندورة".. القبض على متهمة جديدة في واقعة فتاة الشرقية المتوفية بسبب الصور الإباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

ضبطت مباحث شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، متهمة هاربة في قضية ابتزاز الطفلة هايدي شحتة، والتي أقدمت على الانتحار بعد نشر صور مفبركة خادشة للحياء لها على فيسبوك.

وألقت مباحث مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية في وقت سابق القبض على شابين متهمين بابتزاز الطفلة "هايدي.ش"، وكذا القبض على سيدة وابنتها من جيران المجني عليها.

وتبين أن المتهمين هم "عزة.ح" 15 عامًا زميلة الطفلة، ووالدتها "ال" 50 عامًا، و"إ.ش"، أحد أقارب المتهمة الثانية، والمتهم الرابع "م.ع"، بينما تكثف قوات الأمن جهودها لضبط متهمة خامسة هاربة.

وقالت نرمين شحتة شقيقة المجني عليها لـ"الخليج 365" إن أسرتها تعرضت للابتزاز من جارتها «الغندورة» وتبلغ من العمر 50 عامًا، وابنتها عزة صاحبة الـ15 عامًا، على مدى شهور مضت، وخلال هذه الأيام تمكنت الجارة من نقل صورا للمجني عليها لشابين، أشرفوا على تزييف صور «هايدي».

وأكدت الشقيقة الكبرى للمجني عليها، أن المتهمة طلبت منا عدم إرسال هايدي إلى المدرسة والامتحانات وإلا سوف تنشر الصور عبر وسائل الميديا، وعندما ذهبت المجني عليها للمدرسة لأداء الإمتحانات بالمرحلة الثانوية، أخبرتهم المتهمة أن الأمر انتهى وجرى نشر الصور بالمواقع الإباحية.

وكشفت أسرة المجني عليها أن "هايدي" قامت بإجراء مكالمة هاتفية مع أحد الشباب المتهم طالبته بعدم نشر الصور وإلا إنها سوف تتخلص من حياتها، ولكن الأخير لم يستجب لطالبها، وظل يبتزها.

وأضافت الشقيقة الكبرى للمجني عليها أنهم كانوا يسمعون ضحكات المتهمين بعد نشر الصور وسخريتهم منهم ومن أخلاقهم، وهددت المتهمة أسرة هايدي، بعمل صور جديدة للشقيقة الكبرى «نرمين»، في حال عدم نشر فيديو من هايدي وأمها تعتذر للمتهمين أمام الجميع.

كان مستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، استقبل الطفلة "هايدي" 14 عاما - طالبة، مقيمة بكفر الحاج علي دائرة مركز أولاد صقر مصابة بالتسمم، وفارقت الحياة عند وصولها المستشفى، وتبين من الفحص المبدئي أن سبب الوفاة تناول الطالبة لـ"فوسفيد الألمينيوم" والمعروفة بحبة الغلال المحظور تداولها.

الجدير بالذكر أن واقعة طفلة أولاد صقر أعادت إلى الأذهان واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، والتي أقدمت على الانتحار بعد تداول صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل وهواتف شباب القرية.