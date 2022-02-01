روسيا تسلم ردها لواشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

سلمت روسيا رداً مكتوباً على الردود المكتوبة التي أرسلتها واشنطن، في وقت سابق، بشأن مطالب موسكو الأمنية والوضع الملتهب على الحدود مع أوكرانيا.

ويأتي الرد الروسي قبل إجراء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف مكالمة هاتفية، الثلاثاء.

وستكون المكالمة الهاتفية هي أول محادثة بين كبار الدبلوماسيين منذ أن قدمت الولايات المتحدة ردها الكتابي إلى روسيا، الأربعاء الماضي.

وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية ومتحدث باسم الوزارة، الاثنين، أنهما “تلقيا ردا مكتوبا من روسيا”.

وقال المتحدث: “سيكون من غير المجدي التفاوض علنا، لذلك سنترك الأمر لروسيا إذا كانوا يريدون مناقشة ردهم، وسنبقى ملتزمين تماما بالحوار لمعالجة هذه القضايا، وسنواصل التشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك أوكرانيا.”

يذكر أن اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع على حدود أوكرانيا، الذي عقد، الاثنين، شهد مواجهة بين مندوبي أمريكا وروسيا، حيث اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بإثارة التصعيد من خلال تأجيج “الهستيريا” وخلق “توتر زائف” في المنطقة.

وفي المقابل، ردت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، قائلة إن “الاستفزازات” من موسكو، وليست من الولايات المتحدة أو أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.