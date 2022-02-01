متمرّدون يقتلون 4 جنود سنغاليين.. ويحتجزون 7 كرهائن في جامبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش السنغالي اليوم الثلاثاء أن متمردين قتلوا 4 جنود، ويحتجزون 7 رهائن على الأقل في جامبيا.



والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش السنغالي أنّ تسعة من عناصره يعملون في إطار القوة الغرب أفريقية في جامبيا فُقد أثرهم قبل ذلك بيوم.

ورجح الجيش وقتها أن يكون متمرّدون يقاتلون لنيل استقلال منطقة كازامانس الحدودية مع جامبيا قد أسروهم إثر اشتباكات دارت خلال عملية لمكافحة تهريب الأخشاب.

وقال الجيش في بيان إنّ العسكريين التسعة "هم على الأرجح رهائن لدى القوات الديموقراطية في كازامانس".

وتتخذ حركة كازامانس الانفصالية من إقليم بنفس الاسم منطلقا لعملياتها ضد الجيش السنغالي.

وتقاتل الحركة المسلّحة منذ نحو 40 عاماً، لنيل استقلال المنطقة الواقعة في جنوب السنغال على الحدود مع جامبيا المجاورة.