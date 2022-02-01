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تايوان: 60 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الثلاثاء ، أنه تم تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس ، 16 حالة إصابة منها محلية و44 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة القول، إن تسع حالات من حالات الاصابة المحلية حاصلة على جرعات اللقاح كاملة.

وبالاضافة لحالات الاصابة المحلية، سجلت تايوان 44 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، سبعة منهم ركاب ثبتت إصابتهم لدى وصولهم تايوان ما بين يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وسجلت تايوان حتى الآن 18 ألفا و850 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة مطلع عام 2020، بينهم 15 ألفاو81 حالة عدوى محلية.

ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة، اليوم، مازال عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد عند .851

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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