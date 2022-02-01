شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترد على رسالة واشنطن بشأن توترات أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت الحكومة الأمريكية ردا مكتوبا من روسيا على مقترحات واشنطن بتخفيف حدة التوتر مع أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الاثنين تلقي متابعة مكتوبة من روسيا، لكنها لم تكشف عن مضمونها .

وقالت متحدثة باسم الوزارة: "سيكون من غير المفيد التفاaوض علنا، لذلك سنترك الأمر لروسيا إذا أرادت مناقشة ردها"، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها بما في ذلك أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضى بعثت الحكومة الأمريكية برسالة إلى روسيا ردا على مخاوف موسكو بشأن الأمن في أوروبا .

ولم يتم الإعلان عنها، ولكن وفقا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فقد تضمنت رفضا للمطالب الروسية بأن يلتزم حلف شمال الأطلسي بإنهاء توسعه، فضلا عما وصفه بالمقترحات الإيجابية التي يتعين متابعتها.

ومن المقرر أن يتحدث بلينكن إلى نظيره الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء .